Conférence Anita Conti première femme océanographe Médiathèque François Mitterrand Saintes
Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes Charente-Maritime
Début : 2025-10-03 18:30:00
fin : 2025-10-03
2025-10-03
Animée par Stéphanie Roumégous. Venez découvrir l’histoire d’une femme passionnée qui embarque à bord des bateaux de pêche dans un monde masculin.
Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English :
Hosted by Stéphanie Roumégous. Discover the story of a passionate woman who embarks on fishing boats in a masculine world.
German :
Moderiert von Stéphanie Roumégous. Entdecken Sie die Geschichte einer leidenschaftlichen Frau, die sich in einer Männerwelt an Bord von Fischerbooten begibt.
Italiano :
Condotto da Stéphanie Roumégous. Scoprite la storia di una donna appassionata che si unisce a un peschereccio in un mondo di uomini.
Espanol :
Presentado por Stéphanie Roumégous. Descubra la historia de una mujer apasionada que se embarca en un pesquero en un mundo de hombres.
