Conférence Anita Conti première femme océanographe Médiathèque François Mitterrand Saintes

Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-10-03 18:30:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Animée par Stéphanie Roumégous. Venez découvrir l’histoire d’une femme passionnée qui embarque à bord des bateaux de pêche dans un monde masculin.

English :

Hosted by Stéphanie Roumégous. Discover the story of a passionate woman who embarks on fishing boats in a masculine world.

German :

Moderiert von Stéphanie Roumégous. Entdecken Sie die Geschichte einer leidenschaftlichen Frau, die sich in einer Männerwelt an Bord von Fischerbooten begibt.

Italiano :

Condotto da Stéphanie Roumégous. Scoprite la storia di una donna appassionata che si unisce a un peschereccio in un mondo di uomini.

Espanol :

Presentado por Stéphanie Roumégous. Descubra la historia de una mujer apasionada que se embarca en un pesquero en un mundo de hombres.

