Conférence Anne Tuffigo Les signes de l’au-delà Quai de la Réunion Le Havre

Conférence Anne Tuffigo Les signes de l’au-delà

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Anne Tuffigo est médium, écrivaine et conférencière. Si elle découvre très jeune qu’elle a le don de communiquer avec les défunts, ce n’est qu’en 2004 à la suite du décès de sa mère et alors qu’elle mène une brillante carrière de professeure de Lettres modernes qu’elle décide de mettre ses capacités médiumniques au service des autres.

Elle s’installe comme médium spirite à Paris et donne de nombreuses conférences à travers la France.

Programme

– Les signes de l’au-delà avec questions-réponses

– Contacts défunts .

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52

English : Conférence Anne Tuffigo Les signes de l’au-delà

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence Anne Tuffigo Les signes de l’au-delà Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie