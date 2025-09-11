Conférence « Annette Pelras, carmélite martyre de Compiègne » Montgesty

Conférence « Annette Pelras, carmélite martyre de Compiègne » Montgesty jeudi 11 septembre 2025.

Conférence « Annette Pelras, carmélite martyre de Compiègne »

Route du Puech Montgesty Lot

A partir de son ouvrage, la conférencière Géraldine Fuseau nous fera redécouvrir le martyre des carmélites de Compiègne en 1794, à travers la vie de l’une des plus courageuses.

Route du Puech Montgesty 46150 Lot Occitanie +33 6 89 93 10 10 contact@jeangabrielperboyre.org

English :

Based on her book, lecturer Géraldine Fuseau will help us rediscover the martyrdom of the Carmelite nuns at Compiègne in 1794, through the life of one of the most courageous.

German :

Ausgehend von ihrem Buch wird uns die Referentin Géraldine Fuseau das Martyrium der Karmelitinnen von Compiègne im Jahr 1794 anhand des Lebens einer der mutigsten wiederentdecken lassen.

Italiano :

Basandosi sul suo libro, la relatrice Géraldine Fuseau ci farà riscoprire il martirio delle monache carmelitane di Compiègne nel 1794, attraverso la vita di una delle più coraggiose.

Espanol :

Basándose en su libro, la conferenciante invitada Géraldine Fuseau nos hará redescubrir el martirio de las monjas carmelitas de Compiègne en 1794, a través de la vida de una de las más valientes.

