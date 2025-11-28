Conférence anniversaire 120 ans de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat Salle de l’auzelou Tulle
Conférence anniversaire 120 ans de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat
Salle de l'auzelou Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle Corrèze
Gratuit
Gratuit
L’école et la laïcité, la république et la liberté de conscience. Gratuit – .
Salle de l'auzelou Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
