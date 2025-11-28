Conférence anniversaire 120 ans de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat Salle de l’auzelou Tulle

Conférence anniversaire 120 ans de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat

Salle de l’auzelou Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

L’école et la laïcité, la république et la liberté de conscience. Gratuit – .

Salle de l’auzelou Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 49 91 59 luc.rabat@orange.fr

English : Conférence anniversaire 120 ans de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat

German : Conférence anniversaire 120 ans de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat

Italiano :

Espanol : Conférence anniversaire 120 ans de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat

L’événement Conférence anniversaire 120 ans de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat Tulle a été mis à jour le 2025-10-30 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze