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AGENDA · Lannion

Conférence – Anniversaire des Réserves Naturelles Régionales Espace Saint Anne Lannion

vendredi 23 octobre 2026 · Espace Saint Anne · Lannion

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Espace Saint Anne
Adresse
2 rue de Kerampont
Ville
22300 Lannion
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lannion

Conférence – Anniversaire des Réserves Naturelles Régionales

Espace Saint Anne 2 rue de Kerampont Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 18:00:00
fin : 2026-10-23 20:00:00

Date(s) :
2026-10-23

Venez célébrer les 10 ans de la Réserve Naturelle Régionale de Plounérin.

Réserve naturelle de Plounérin : révélation d’une fabuleuse richesse mycologique et de découvertes exceptionnelles.   .

Espace Saint Anne 2 rue de Kerampont Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 88 21 91 75 

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English :

L’événement Conférence – Anniversaire des Réserves Naturelles Régionales Lannion a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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