Conférence – Anniversaire des Réserves Naturelles Régionales Espace Saint Anne Lannion
vendredi 23 octobre 2026 · Espace Saint Anne · Lannion
Informations pratiques
Lannion
Conférence – Anniversaire des Réserves Naturelles Régionales
Espace Saint Anne 2 rue de Kerampont Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 18:00:00
fin : 2026-10-23 20:00:00
Date(s) :
2026-10-23
Venez célébrer les 10 ans de la Réserve Naturelle Régionale de Plounérin.
Réserve naturelle de Plounérin : révélation d’une fabuleuse richesse mycologique et de découvertes exceptionnelles. .
Espace Saint Anne 2 rue de Kerampont Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 88 21 91 75
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English :
L’événement Conférence – Anniversaire des Réserves Naturelles Régionales Lannion a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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