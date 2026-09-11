Conférence – Anniversaire des Réserves Naturelles Régionales Espace Saint Anne Lannion

Informations pratiques

Lannion

Conférence – Anniversaire des Réserves Naturelles Régionales

Espace Saint Anne 2 rue de Kerampont Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 18:00:00

fin : 2026-10-23 20:00:00

Date(s) :

2026-10-23

Venez célébrer les 10 ans de la Réserve Naturelle Régionale de Plounérin.

Réserve naturelle de Plounérin : révélation d’une fabuleuse richesse mycologique et de découvertes exceptionnelles. .

Espace Saint Anne 2 rue de Kerampont Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 88 21 91 75

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English :

L’événement Conférence – Anniversaire des Réserves Naturelles Régionales Lannion a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose