Conférence annuelle TEPP 2025 L’Institut Agro Rennes-Angers (campus de Rennes) Rennes 20 et 21 novembre Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Les UMR SMART et CREM ont le plaisir d’accueillir la XXème conférence annuelle de la fédération de recherche TEPP (Théorie et Évaluation des Politiques Publiques) du CNRS.

Les unités mixtes de recherche SMART (Structures et marchés agricoles, ressources et territoires) et CREM (Centre de recherche en économie & management) ont le plaisir d’accueillir la XXème conférence annuelle de la fédération de recherche TEPP (Théorie et Évaluation des Politiques Publiques) du CNRS.

La conférence se tiendra jeudi 20 et vendredi 21 novembre 2025 dans les locaux de l’Institut Agro à Rennes.

Les contributions attendues (papier complet) devront s’inscrire dans les thématiques de recherche de la fédération TEPP :

* Macroéconomie et marché du travail

* Politiques des organisations

* Inégalités et discriminations

* Environnement, alimentation et énergie

* Régulations et marchés

* Politiques fiscales

* Education

* Santé et risque

* Démographie, vieillissement, immigration

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-20T08:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-21T14:00:00.000+01:00

1

https://tepp2025.colloque.inrae.fr/

L’Institut Agro Rennes-Angers (campus de Rennes) 65 Rue de Saint-Brieuc, 35042 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine