Conférence Antoine Dufour Architectes « L’exercice du temps long » – Rodez 27 juin 2025 07:00

Aveyron

Conférence Antoine Dufour Architectes « L’exercice du temps long » 14 place Eugène Raynaldy Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-27

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

Antoine Dufour Architectes est un atelier d’architecture et d’urbanisme fondé en 2016 par Aymeric Antoine et Pierre Dufour à l’auditorium du Musée Fenaille.

Conférence proposée en partenariat avec le Syndicat des Architectes de l’Aveyron.

Intéressé aux territoires, à leur épaisseur, à leur constitution sur le temps long, l’atelier s’attache à élaborer une démarche de projet à la fois sensible et rigoureuse, interrogeant les conditions de l’architecture et de sa persistance en situation de crise généralisée. Suivant cette démarche, le projet qui fonde la pratique de l’atelier, se pose comme un acte de résistance et une quête incessante d’équilibre, qui a pour corolaire la précision, l’exigence mais aussi le plaisir. .

14 place Eugène Raynaldy

Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 68 66 45

English :

Antoine Dufour Architectes is an architecture and urban planning studio founded in 2016 by Aymeric Antoine and Pierre Dufour at the Musée Fenaille auditorium.

Conference proposed in partnership with the Syndicat des Architectes de l?Aveyron.

German :

Antoine Dufour Architectes ist ein Atelier für Architektur und Stadtplanung, das 2016 von Aymeric Antoine und Pierre Dufour im Auditorium des Fenaille-Museums gegründet wurde.

Vortrag in Zusammenarbeit mit dem Syndicat des Architectes de l’Aveyron.

Italiano :

Antoine Dufour Architectes è uno studio di architettura e pianificazione urbana fondato nel 2016 da Aymeric Antoine e Pierre Dufour nell’auditorium del Musée Fenaille.

Questa conferenza è organizzata in collaborazione con il Syndicat des Architectes de l’Aveyron.

Espanol :

Antoine Dufour Architectes es un estudio de arquitectura y urbanismo fundado en 2016 por Aymeric Antoine y Pierre Dufour en el auditorio del Museo Fenaille.

Esta conferencia está organizada en colaboración con el Syndicat des Architectes de l’Aveyron.

L’événement Conférence Antoine Dufour Architectes « L’exercice du temps long » Rodez a été mis à jour le 2025-06-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)