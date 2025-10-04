Conférence Août 1594, une armée espagnole en Bretagne Saint-Yvi

Conférence Août 1594, une armée espagnole en Bretagne Saint-Yvi samedi 4 octobre 2025.

Conférence Août 1594, une armée espagnole en Bretagne

Chapelle Locmaria an Hent Saint-Yvi Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 15:30:00
fin : 2025-10-04

Date(s) :
2025-10-04

Conférence Conférence Août 1594, une armée espagnole en Bretagne  » L’embuscade de Locmaria an Hent » par Françoise Lange.

Gratuit pour les adhérents de l’association Locmaria an Hent.   .

Chapelle Locmaria an Hent Saint-Yvi 29140 Finistère Bretagne +33 6 16 29 44 59 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence Août 1594, une armée espagnole en Bretagne Saint-Yvi a été mis à jour le 2025-09-16 par OTC CCA