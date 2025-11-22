Conférence Apiculture Naturelle Ry
La SAHN76 organise ce samedi 22 novembre une conférence Apiculture Naturelle.
Vous êtes passionné(e) par les abeilles ou simplement curieux(se) de découvrir une approche respectueuse de ces précieuses pollinisatrices ? Venez assister à cette conférence animée par Mathieu Angot et découvrir comment prendre soin des abeilles tout en respectant leur habitat naturelle.
Au programme 20 principes clés pour une apiculture naturelle et respectueuse de l’abeille
Une belle occasion d’apprendre et d’échanger .
