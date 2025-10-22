Conférence Apithérapie autour du monde Salle de la Combe Saint-Yrieix-sur-Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-10-22 18:30:00
fin : 2025-10-22 20:30:00
2025-10-22
Conférence par le professeur Roch Domerego sur les bienfaits universels des produits de la ruche. Places limitées, réservation conseillée !
Salle de la Combe 152 r j et constant priollaud Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 38 66 50 contact@ac-apiculture.org
English :
Lecture by Professor Roch Domerego on: the universal benefits of beehive products. Places are limited, booking recommended!
German :
Vortrag von Professor Roch Domerego über: Die universellen Vorteile der Bienenprodukte. Begrenzte Plätze, Reservierung empfohlen!
Italiano :
Conferenza del professor Roch Domerego sui benefici universali dei prodotti dell’alveare. Posti limitati, si consiglia la prenotazione!
Espanol :
Conferencia del profesor Roch Domerego sobre los beneficios universales de los productos de la colmena. Plazas limitadas, ¡se recomienda reservar!
L’événement Conférence Apithérapie autour du monde Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême