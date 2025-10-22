Conférence Apithérapie autour du monde Salle de la Combe Saint-Yrieix-sur-Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-22 18:30:00

fin : 2025-10-22 20:30:00

2025-10-22

Conférence par le professeur Roch Domerego sur les bienfaits universels des produits de la ruche. Places limitées, réservation conseillée !

English :

Lecture by Professor Roch Domerego on: the universal benefits of beehive products. Places are limited, booking recommended!

German :

Vortrag von Professor Roch Domerego über: Die universellen Vorteile der Bienenprodukte. Begrenzte Plätze, Reservierung empfohlen!

Italiano :

Conferenza del professor Roch Domerego sui benefici universali dei prodotti dell’alveare. Posti limitati, si consiglia la prenotazione!

Espanol :

Conferencia del profesor Roch Domerego sobre los beneficios universales de los productos de la colmena. Plazas limitadas, ¡se recomienda reservar!

