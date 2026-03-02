CONFÉRENCE “APITHÉRAPIE” Sorède
CONFÉRENCE “APITHÉRAPIE” Sorède vendredi 10 avril 2026.
CONFÉRENCE “APITHÉRAPIE”
32 Rue du Moulin Cassanyes Sorède Pyrénées-Orientales

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 18:30:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Le Lions Club Albères Vallespir vous propose une conférence captivante sur l’apithérapie, animée par Martin STEPHANE, apiculteur passionné. Découvrez les bienfaits insoupçonnés des produits de la ruche pour votre bien-être et votre vitalité. Entrée libre.
32 Rue du Moulin Cassanyes Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 52 48
English :
The Albères Vallespir Lions Club invites you to a captivating conference on apitherapy, hosted by Martin STEPHANE, a passionate beekeeper. Discover the unsuspected benefits of beehive products for your well-being and vitality. Free admission.
