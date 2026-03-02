CONFÉRENCE “APITHÉRAPIE” Sorède

CONFÉRENCE “APITHÉRAPIE”

32 Rue du Moulin Cassanyes Sorède Pyrénées-Orientales

2026-04-10 18:30:00

fin : 2026-04-10

2026-04-10

Le Lions Club Albères Vallespir vous propose une conférence captivante sur l’apithérapie, animée par Martin STEPHANE, apiculteur passionné. Découvrez les bienfaits insoupçonnés des produits de la ruche pour votre bien-être et votre vitalité. Entrée libre.

32 Rue du Moulin Cassanyes Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 52 48

The Albères Vallespir Lions Club invites you to a captivating conference on apitherapy, hosted by Martin STEPHANE, a passionate beekeeper. Discover the unsuspected benefits of beehive products for your well-being and vitality. Free admission.

