Conférence Appel d’Air Bergère LOURDES Lourdes
Conférence Appel d’Air Bergère LOURDES Lourdes jeudi 19 février 2026.
Conférence Appel d’Air Bergère
LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 18:00:00
fin : 2026-02-19
Date(s) :
2026-02-19
Conférence animée par Florence DEBOVE
De nombreux postes de bergers salariés ont été créés ces dernières années. Méconnu et souvent idéalisé, en quoi ce métier consiste-t-il vraiment ?
Une immersion en estive avec Florence Debove, bergère depuis 2012, et autrice-illustratrice, à partir de ses ouvrages, photographies et dessins.
Durée 1 h 30
Entrée gratuite
Cycle de conférences, causeries qui libèrent les esprits, qui racontent des histoires et qui se déploient dans les airs par-delà le Château fort Musée Pyrénéen.
Renseignements au: 05 62 42 37 37
.
LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Hosted by Florence DEBOVE
In recent years, a large number of salaried shepherd jobs have been created. Little-known and often idealized, what does this job really involve?
Immerse yourself in the estives with Florence Debove, shepherdess since 2012, and author-illustrator, based on her books, photographs and drawings.
Duration: 1 h 30
Free admission
A series of conferences and talks that free the mind, tell stories and take to the skies beyond the Château Fort? Pyrenean Museum.
Information: 05 62 42 37 37
L’événement Conférence Appel d’Air Bergère Lourdes a été mis à jour le 2026-01-20 par OT de Lourdes|CDT65