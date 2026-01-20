Conférence Appel d’Air Bergère LOURDES Lourdes

Conférence Appel d’Air Bergère

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-19 18:00:00

fin : 2026-02-19

2026-02-19

Conférence animée par Florence DEBOVE

De nombreux postes de bergers salariés ont été créés ces dernières années. Méconnu et souvent idéalisé, en quoi ce métier consiste-t-il vraiment ?

Une immersion en estive avec Florence Debove, bergère depuis 2012, et autrice-illustratrice, à partir de ses ouvrages, photographies et dessins.

Durée 1 h 30

Entrée gratuite

Cycle de conférences, causeries qui libèrent les esprits, qui racontent des histoires et qui se déploient dans les airs par-delà le Château fort Musée Pyrénéen.

Renseignements au: 05 62 42 37 37

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37

English :

Hosted by Florence DEBOVE

In recent years, a large number of salaried shepherd jobs have been created. Little-known and often idealized, what does this job really involve?

Immerse yourself in the estives with Florence Debove, shepherdess since 2012, and author-illustrator, based on her books, photographs and drawings.

Duration: 1 h 30

Free admission

A series of conferences and talks that free the mind, tell stories and take to the skies beyond the Château Fort? Pyrenean Museum.

Information: 05 62 42 37 37

