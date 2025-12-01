Conférence appel d’air: « Franz Schrader géographe » LOURDES Lourdes
Conférence appel d’air: « Franz Schrader géographe »
LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-18 18:00:00
2025-12-18
Participez le jeudi 18 décembre 2025 au Palais des congrès à partir de 18h à une nouvelle conférence « Appel d’Air » !
Le sujet Franz Schrader géographe.
Conférence animée par Michel RODES.
Le centenaire du décès de Franz Schrader (1844-1924) a été célébré en 2024. Peintre de montagne hors pair, il révolutionna également la cartographie pyrénéenne avec l’invention de l’orographe. Michel Rodes, professeur agrégé honoraire de géographie, présente la fascinante œuvre géographique de Schrader.
Entrée libre et gratuite.
LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37
English :
Join us on Thursday December 18, 2025 at the Palais des Congrès from 6pm for a new « Appel d’Air » conference!
The subject: Franz Schrader, geographer.
Hosted by Michel RODES.
The centenary of the death of Franz Schrader (1844-1924) was celebrated in 2024. An outstanding mountain painter, he also revolutionized Pyrenean cartography with the invention of the orograph. Michel Rodes, Honorary Professor of Geography, presents Schrader?s fascinating geographical work.
Free admission.
Further information from the contact details below.
German :
Nehmen Sie am Donnerstag, dem 18. Dezember 2025, im Palais des Congrès ab 18 Uhr an einer neuen « Appel d’Air »-Konferenz teil!
Das Thema: Franz Schrader Geograph.
Die Konferenz wird von Michel RODES geleitet.
Der 100. Todestag von Franz Schrader (1844-1924) wurde 2024 gefeiert. Er war ein außergewöhnlicher Bergmaler und revolutionierte mit der Erfindung des Orographen auch die Kartographie der Pyrenäen. Michel Rodes, Honorarprofessor für Geographie, stellt Schraders faszinierendes geographisches Werk vor.
Freier Eintritt.
Weitere Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.
Italiano :
Unitevi a noi giovedì 18 dicembre 2025 al Palais des Congrès dalle 18:00 per una nuova conferenza « Appel d’Air »!
Il tema: Franz Schrader, geografo.
Ospite Michel RODES.
Nel 2024 si celebra il centenario della morte di Franz Schrader (1844-1924). Pittore di montagna eccezionale, rivoluzionò anche la cartografia dei Pirenei con l’invenzione dell’orografo. Michel Rodes, professore onorario di geografia, presenta l’affascinante opera geografica di Schrader.
Ingresso libero.
Per ulteriori informazioni, contattare i recapiti indicati di seguito.
Espanol :
Acompáñenos el jueves 18 de diciembre de 2025 en el Palacio de Congresos a partir de las 18.00 horas en una nueva conferencia « Appel d’Air »
El tema: Franz Schrader, geógrafo.
Presentado por Michel RODES.
En 2024 se celebró el centenario de la muerte de Franz Schrader (1844-1924). Destacado pintor de montaña, también revolucionó la cartografía pirenaica con la invención del orógrafo. Michel Rodes, profesor honorario de Geografía, presenta la fascinante obra geográfica de Schrader.
Entrada gratuita.
Más información en los datos de contacto que figuran más abajo.
