Conférence appel d’air: « Le mégalithisme dans le Sud Ouest de la France »

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 18:00:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Participez le jeudi 20 novembre 2025 au Palais des congrès à partir de 18h à une nouvelle conférence « Appel d’Air » !

Le sujet le mégalithisme dans le Sud Ouest de la France.

Une conférence animée par Pablo Morticorena.

Le Néolithique (5 300 à 2 200 ans avant notre ère) est marqué par ce phénomène majeur qu’est le mégalithisme (dolmens et menhirs). Les sociétés vont dresser des pierres pour marquer les territoires et leur organisation. Les récentes recherches, notamment au plateau de Ger, au nord de Bartrès, permettent de mieux comprendre ces monuments, leurs constructions, leurs datations, leurs architectures et leurs fonctionnements. Immersion dans le mégalithisme néolithique avec Pablo Morticorena, docteur en archéologie.

Entrée libre et gratuite.

Renseignements complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

.

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37

English :

Join us on Thursday, November 20, 2025 at the Palais des Congrès from 6pm for a new « Appel d’Air » conference!

The subject: megalithism in south-west France.

Hosted by Pablo Morticorena.

The Neolithic period (5,300 to 2,200 BC) was marked by the major phenomenon of megalithism (dolmens and menhirs). Societies erected stones to mark their territories and their organization. Recent research, notably on the Ger plateau north of Bartrès, has shed new light on these monuments, their construction, dating, architecture and function. Immerse yourself in Neolithic megalithism with Pablo Morticorena, PhD in archaeology.

Free admission.

For further information, please contact us.

German :

Nehmen Sie am Donnerstag, dem 20. November 2025, im Palais des Congrès ab 18 Uhr an einer neuen « Appel d’Air »-Konferenz teil!

Das Thema: Megalithismus in Südwestfrankreich.

Eine von Pablo Morticorena moderierte Konferenz.

Die Jungsteinzeit (5.300 bis 2.200 Jahre v. Chr.) ist durch das Phänomen des Megalithismus (Dolmen und Menhire) geprägt. Die Gesellschaften errichteten Steine, um ihr Territorium und ihre Organisation zu markieren. Die jüngsten Forschungen, insbesondere auf dem Plateau de Ger nördlich von Bartrès, ermöglichen ein besseres Verständnis dieser Monumente, ihrer Bauweise, ihrer Datierung, ihrer Architektur und ihrer Funktionsweise. Eintauchen in den neolithischen Megalithismus mit Pablo Morticorena, Doktor der Archäologie.

Eintritt frei und kostenlos.

Weitere Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Unitevi a noi giovedì 20 novembre 2025 al Palais des Congrès dalle 18:00 per una nuova conferenza « Appel d’Air »!

Il tema: il megalitismo nel sud-ovest della Francia.

Ospite Pablo Morticorena.

Il Neolitico (5.300-2.200 a.C.) è stato caratterizzato dal grande fenomeno del megalitismo (dolmen e menhir). Le società erigevano pietre per marcare i loro territori e la loro organizzazione. Recenti ricerche, in particolare sull’altopiano di Ger, a nord di Bartrès, hanno permesso di comprendere meglio questi monumenti, la loro costruzione, datazione, architettura e funzione. Immergetevi nel megalitismo neolitico con Pablo Morticorena, dottore in archeologia.

Ingresso libero.

Per ulteriori informazioni, contattateci.

Espanol :

Únase a nosotros el jueves 20 de noviembre de 2025 en el Palacio de Congresos a partir de las 18.00 horas para asistir a una nueva conferencia « Appel d’Air »

El tema: el megalitismo en el suroeste de Francia.

Organizada por Pablo Morticorena.

El Neolítico (5.300 a 2.200 a.C.) estuvo marcado por el gran fenómeno del megalitismo (dólmenes y menhires). Las sociedades erigían piedras para marcar sus territorios y su organización. Investigaciones recientes, sobre todo en la meseta de Ger, al norte de Bartrès, han permitido comprender mejor estos monumentos, su construcción, datación, arquitectura y función. Sumérjase en el megalitismo neolítico con Pablo Morticorena, doctor en arqueología.

Entrada gratuita.

Para más información, póngase en contacto con nosotros.

L’événement Conférence appel d’air: « Le mégalithisme dans le Sud Ouest de la France » Lourdes a été mis à jour le 2025-05-05 par OT de Lourdes|CDT65