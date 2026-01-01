Conférence Appel d’Air Les carnets de dessins du pyrénéiste Henri Brulle LOURDES Lourdes

Conférence Appel d’Air Les carnets de dessins du pyrénéiste Henri Brulle

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-15 18:00:00

2026-01-15

Conférence Appel d’Air Les carnets de dessins du pyrénéiste Henri Brulle

Conférence animée par Monique Dollin du Fresnel.

Durée 1 h 30.

Renseignements au: 05 62 42 37 37

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37

English :

Appel d?Air conference: The sketchbooks of Pyrenean artist Henri Brulle

Lecture by Monique Dollin du Fresnel.

Duration: 1 h 30.

Information: 05 62 42 37 37

