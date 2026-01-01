Conférence Appel d’Air Les carnets de dessins du pyrénéiste Henri Brulle LOURDES Lourdes
LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2026-01-15 18:00:00
Conférence animée par Monique Dollin du Fresnel.
Durée 1 h 30.
Renseignements au: 05 62 42 37 37
LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37
English :
Appel d?Air conference: The sketchbooks of Pyrenean artist Henri Brulle
Lecture by Monique Dollin du Fresnel.
Duration: 1 h 30.
Information: 05 62 42 37 37
