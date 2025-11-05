Conférence Apports des neurosciences dans les comportements humains Maison de la Vie Associative, salle 1 Valence

Conférence Apports des neurosciences dans les comportements humains Maison de la Vie Associative, salle 1 Valence mercredi 5 novembre 2025.

Maison de la Vie Associative, salle 1 74, route de Montélier Valence Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : Mercredi 2025-11-05 19:30:00

2025-11-05

Nous assistons actuellement à un déferlement sans précédent de découvertes scientifiques sur le cerveau qui permettent l’émergence de nouvelles approches thérapeutiques.

Maison de la Vie Associative, salle 1 74, route de Montélier Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 81 79 contact@upaval.com

English :

We are currently witnessing an unprecedented surge of scientific discoveries about the brain, enabling the emergence of new therapeutic approaches.

German :

Wir erleben derzeit eine beispiellose Flut von wissenschaftlichen Entdeckungen über das Gehirn, die neue therapeutische Ansätze ermöglichen.

Italiano :

Attualmente stiamo assistendo a un’ondata senza precedenti di scoperte scientifiche sul cervello, che portano alla nascita di nuovi approcci terapeutici.

Espanol :

En la actualidad asistimos a un auge sin precedentes de los descubrimientos científicos sobre el cerebro, que conducen a la aparición de nuevos enfoques terapéuticos.

