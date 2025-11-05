Conférence Apports des neurosciences dans les comportements humains Maison de la Vie Associative, salle 1 Valence
Conférence Apports des neurosciences dans les comportements humains
Maison de la Vie Associative, salle 1 74, route de Montélier Valence Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : Mercredi 2025-11-05 19:30:00
fin : 2025-11-05 19:30:00
2025-11-05
Nous assistons actuellement à un déferlement sans précédent de découvertes scientifiques sur le cerveau qui permettent l’émergence de nouvelles approches thérapeutiques.
Maison de la Vie Associative, salle 1 74, route de Montélier Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
We are currently witnessing an unprecedented surge of scientific discoveries about the brain, enabling the emergence of new therapeutic approaches.
German :
Wir erleben derzeit eine beispiellose Flut von wissenschaftlichen Entdeckungen über das Gehirn, die neue therapeutische Ansätze ermöglichen.
Italiano :
Attualmente stiamo assistendo a un’ondata senza precedenti di scoperte scientifiche sul cervello, che portano alla nascita di nuovi approcci terapeutici.
Espanol :
En la actualidad asistimos a un auge sin precedentes de los descubrimientos científicos sobre el cerebro, que conducen a la aparición de nuevos enfoques terapéuticos.
