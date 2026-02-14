Conférence » Apprend-Tissage : les fragments d’un langage » par Jean-Michel TESTARD Vendredi 27 février, 18h00 Maison du Mineur Gard

Conférence » Apprend-Tissage : les fragments d’un langage » par Jean-Michel TESTARD

Date : 27 février 2026 – 18h

Lieu : Maison du Mineur

Dans le cadre des Vendredis savants du puits Ricard, Jean-Michel Testard propose une conférence autour de son parcours personnel.

Le point de départ du parcours de l’auteur et conférencier est une rencontre déterminante durant son adolescence, avec un maître artisan qui tisse et répare des tapis à l’arrière d’un magasin. De cette proximité naît une relation faite de partage, d’écoute et d’amitié.

Au fil du temps, il découvre l’histoire de son patron, devenu un riche commerçant grâce à son savoir-faire et à son exigence du métier. Cette transmission humaine et professionnelle éveille chez le jeune homme le désir d’apprendre à son tour l’art du tissage, l’amenant à choisir cette voie plutôt que de poursuivre son premier emploi d’étalagiste.

Informations : 04 66 34 28 93 / contact@maison-du-mineur.com

Participez au cycle de conférences « Les vendredis savants du Puits » à la Maison du Mineur et découvrez des thématiques scientifiques ou culturelles à travers des rencontres enrichissantes.