Conférence Apprendre à accueillir ses émotions Espace culturel Saint-Exupéry Marignane

Conférence Apprendre à accueillir ses émotions

Jeudi 25 septembre 2025.

A 18h30. Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 rue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

La Ville de Marignane organise une conférence, à l’espace culturel Saint-Exupéry.

Elle sera animée par Nathalie Terdav et aura pour thème « Apprendre à accueillir ses émotions ».

Vous êtes attendus nombreux !

La conférence est un exposé ou un discours ouvert au grand public dans lequel l’animateur traite de sujets variés d’ordre artistique, littéraire, scientifique, etc. Elle peut être accompagnée de supports comme un film ou une projection.

Il se crée un échange, le conférencier répond aux questions posées. .

Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 rue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 70 affairesculturelles@ville-marignane.fr

English :

The town of Marignane is organizing a conference at the Espace culturel Saint-Exupéry.

It will be hosted by Nathalie Terdav on the theme of « Learning to welcome your emotions ».

We look forward to seeing you there!

German :

Die Stadt Marignane organisiert eine Konferenz im Kulturraum Saint-Exupéry.

Sie wird von Nathalie Terdav geleitet und hat das Thema: « Lernen, seine Emotionen zu empfangen ».

Sie werden zahlreich erwartet!

Italiano :

Il Comune di Marignane organizza una conferenza presso l’Espace Culturel Saint-Exupéry.

Sarà tenuta da Nathalie Terdav sul tema « Imparare ad accogliere le emozioni ».

Ci auguriamo di vedervi lì!

Espanol :

El ayuntamiento de Marignane organiza una conferencia en el Espace Culturel Saint-Exupéry.

Estará a cargo de Nathalie Terdav y versará sobre el tema « Aprender a acoger las emociones ».

¡Le esperamos!

