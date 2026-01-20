Conférence Apprendre à décrypter les étiquettes alimentaires Médiathèque de l’Espace Imagine Taulé

Conférence Apprendre à décrypter les étiquettes alimentaires

Médiathèque de l’Espace Imagine 3 Place Jean Monnet Taulé Finistère

Début : 2026-02-10 18:45:00

fin : 2026-02-10 20:15:00

2026-02-10

Quel charabia ! Décoder les étiquettes alimentaires et lire entre les lignes !

Lydie Quiviger de Popote et Moi, spécialisée en médiation culinaire et nutrition, vous accompagne pour décrypter les étiquettes alimentaires comprendre les indications nutritionnelles, repérer les additifs, éviter les pièges du marketing et choisir des produits adaptés à vos habitudes et besoins.

Échanges, astuces et exemples concrets au programme !

Médiathèque de l’Espace Imagine 3 Place Jean Monnet Taulé 29670 Finistère Bretagne +33 2 98 24 76 37

