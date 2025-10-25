Conférence Approcher le ciel Salle Jean Vilar Romans-sur-Isère

Conférence Approcher le ciel Salle Jean Vilar Romans-sur-Isère samedi 25 octobre 2025.

Conférence Approcher le ciel

Salle Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : 2025-10-25

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Venez nombreux pour assister à la conférence présentée par Laëtitia Blanchon « Approcher le ciel » mélangeant météorologie et histoire de l’art !

Salle Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 89 contact@amis-musee-chaussures.com

English :

Come one, come all to Laëtitia Blanchon’s lecture « Approcher le ciel » (Approaching the sky), mixing meteorology and art history!

German :

Kommen Sie zahlreich, um an der von Laëtitia Blanchon präsentierten Konferenz « Approcher le ciel » teilzunehmen, die Meteorologie und Kunstgeschichte vermischt!

Italiano :

Venite tutti alla conferenza di Laëtitia Blanchon su « Approcher le ciel », che unisce meteorologia e storia dell’arte!

Espanol :

Vengan todos a la conferencia de Laëtitia Blanchon sobre « Approcher le ciel », que combina meteorología e historia del arte

