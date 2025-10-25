Conférence Approcher le ciel Salle Jean Vilar Romans-sur-Isère
Conférence Approcher le ciel Salle Jean Vilar Romans-sur-Isère samedi 25 octobre 2025.
Conférence Approcher le ciel
Salle Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 8 EUR
Date : 2025-10-25
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Venez nombreux pour assister à la conférence présentée par Laëtitia Blanchon « Approcher le ciel » mélangeant météorologie et histoire de l’art !
Salle Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 89 contact@amis-musee-chaussures.com
English :
Come one, come all to Laëtitia Blanchon’s lecture « Approcher le ciel » (Approaching the sky), mixing meteorology and art history!
German :
Kommen Sie zahlreich, um an der von Laëtitia Blanchon präsentierten Konferenz « Approcher le ciel » teilzunehmen, die Meteorologie und Kunstgeschichte vermischt!
Italiano :
Venite tutti alla conferenza di Laëtitia Blanchon su « Approcher le ciel », che unisce meteorologia e storia dell’arte!
Espanol :
Vengan todos a la conferencia de Laëtitia Blanchon sobre « Approcher le ciel », que combina meteorología e historia del arte
