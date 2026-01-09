Conférence Après le travail, la retraite (Salle Joseph Escande) Brive-la-Gaillarde

Conférence Après le travail, la retraite (Salle Joseph Escande)

Soirée scientifique animée par Jean-Luc Bernard, Professeur des Universités en Psychologie au CNAM Paris, Directeur de l’INETOP du CNAM et Président de l’Association Française de Psychologie Existentielle (AFPE).

Après sa conférence Sens de la vie, Sens du travail , il nous fait l’honneur de revenir pour partager ses analyses et ses perspectives le 30 janvier 2026 autour du thème

Après le travail, la retraite regards psychologiques, sociaux et existentiels

Entrée gratuit sous réservation https://www.helloasso.com/associations/le-groupe-de-reflexion-et-de-partage-g-r-p/evenements/conference-jl-bernaud-apres-le-travail-c-est-quoi-la-retraite

A 19h. .

