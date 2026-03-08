Conférence + après-midi Kan ha Diskan Bignan

Conférence + après-midi Kan ha Diskan

Salle des fêtes Bignan Morbihan

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

2026-03-22

9h45 conférence originalité de la chorale de Saint-Jean au début du XXe siècle par Myriam Guillevic.(3€)

Pique nique partagé sur place pour ceux qui veulent

14h30: 39e Kan ha Diskan é Bro Boïo (3€) venez écouter quelques-uns des chants du pays Boïo, parmi les centaines de collectages. Les chanteurs de toutes générations vous feront découvrir une partie du patrimoine local en Breton et en Français! .

Salle des fêtes Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 6 35 97 07 34

