Conférence + après-midi Kan ha Diskan Bignan dimanche 22 mars 2026.
Salle des fêtes Bignan Morbihan
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22
2026-03-22
9h45 conférence originalité de la chorale de Saint-Jean au début du XXe siècle par Myriam Guillevic.(3€)
Pique nique partagé sur place pour ceux qui veulent
14h30: 39e Kan ha Diskan é Bro Boïo (3€) venez écouter quelques-uns des chants du pays Boïo, parmi les centaines de collectages. Les chanteurs de toutes générations vous feront découvrir une partie du patrimoine local en Breton et en Français! .
Salle des fêtes Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 6 35 97 07 34
