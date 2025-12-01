Conférence AQTA Bien Manger ! Salle Emeraude Locoal-Mendon

Conférence AQTA Bien Manger !

Manger local, de saison et durable, c’est bon pour la santé, pour le porte-monnaie et pour le territoire. Pour en échanger et apporter des pistes concrètes, Auray Quiberon Terre Atlantique invite ses habitants à une conférence animée par Anthony Berthou, enseignant universitaire et nutritionniste spécialiste dans l’approche systémique de l’alimentation, le mardi 16 décembre 2025 à 18h30, à la salle Émeraude de Locoal-Mendon.

Conférencier depuis plus de vingt ans, il aide à mieux comprendre les impacts de ce que l’on mange sur notre santé et sur la planète, tout en gardant du plaisir et de la convivialité.

Lors de ce rendez-vous il partagera son regard sur les liens étroits entre alimentation, santé et bien-être.

Son approche pragmatique et bienveillante mettra en lumière les bénéfices des produits locaux et de saison, l’importance de la diversité alimentaire et les astuces pour cuisiner simplement, sans dépenser plus, ni y passer trop de temps.

Au fil de la soirée, plusieurs thèmes seront abordés

-les vertus nutritionnelles des produits frais, locaux et de saison ;

– les idées reçues sur la cuisine et les moyens de les dépasser ;

– la valorisation des agriculteurs et producteurs du territoire, acteurs essentiels d’une alimentation de proximité ;

des pistes pratiques pour mieux manger au quotidien, éviter le gaspillage et maîtriser son budget.

L’objectif est clair montrer qu’une alimentation équilibrée, savoureuse, locale et durable peut être à la portée de tous.

Entrée gratuite sur inscription sur je-vis-ici.fr https://www.je-vis-ici.fr/actualites/conference-manger-local-un-choix-accessible-qui-a-du-gout/ .

