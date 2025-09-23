Conférence Arbres et Insectes Médiathèque Jeanne Nabert Pont-Croix

Conférence Arbres et Insectes Médiathèque Jeanne Nabert Pont-Croix mardi 23 septembre 2025.

Médiathèque Jeanne Nabert 1 place du 8 mai 1945 Pont-Croix Finistère

Début : 2025-09-23 18:30:00

fin : 2025-09-23

2025-09-23

Un arbre abrite bien plus qu’il n’y paraît… Stéphane Guérin lève le voile sur ses discrets alliés les insectes.

Une conférence passionnante sur la biodiversité de l’arbre un petit monde en soi.

Proposé par l’association On Y Est .

