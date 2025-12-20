Conférence Arbres qui après nous vivrez. Une histoire d’amour et de dévoration. Partie II, Talant
Conférence Arbres qui après nous vivrez. Une histoire d’amour et de dévoration. Partie II, Talant mercredi 28 janvier 2026.
Conférence Arbres qui après nous vivrez. Une histoire d’amour et de dévoration. Partie II
15 Rue des Retisseys Talant Côte-d’Or
Gratuit
Début : 2026-01-28 19:00:00
fin : 2026-01-28 20:00:00
2026-01-28
Après une année dédiée par la LPO à l’arbre et la haie, et si nous voulons défendre les arbres, de tous les côtés menacés, pour défendre notre propre existence, il n’est pas inutile de s’interroger sur la haute valeur symbolique qu’ils revêtent et sur notre proximité affective avec eux. Deuxième conférence d’un cycle de trois.
Animé par Luc Strenna.
RDV de 19 h à 20 h au local LPO situé au 15, rue des Rétisseys à Talant. Réservation non nécessaire. Il est possible de venir 30 min avant le début de la conférence pour échanger avec les adhérents présents ! .
