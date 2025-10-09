Conférence arbres remarquables Rue Georges Texier Saint-Jean-d’Angély

Conférence arbres remarquables Rue Georges Texier Saint-Jean-d’Angély jeudi 9 octobre 2025.

Conférence arbres remarquables

Rue Georges Texier Amphithéâtre de la Fondation Robert Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 20:00:00

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

André Guyot anima la conférence sur les arbres remarquables.

.

Rue Georges Texier Amphithéâtre de la Fondation Robert Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 16 60 88

English :

false

German :

André Guyot moderierte den Vortrag über bemerkenswerte Bäume.

Italiano :

André Guyot ha tenuto una conferenza sugli alberi notevoli.

Espanol :

André Guyot dio una charla sobre árboles notables.

L’événement Conférence arbres remarquables Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-10-04 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme