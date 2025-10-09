Conférence arbres remarquables Rue Georges Texier Saint-Jean-d’Angély
Conférence arbres remarquables Rue Georges Texier Saint-Jean-d’Angély jeudi 9 octobre 2025.
Conférence arbres remarquables
Rue Georges Texier Amphithéâtre de la Fondation Robert Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09 20:00:00
fin : 2025-10-09
Date(s) :
2025-10-09
André Guyot anima la conférence sur les arbres remarquables.
Rue Georges Texier Amphithéâtre de la Fondation Robert Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 16 60 88
André Guyot moderierte den Vortrag über bemerkenswerte Bäume.
André Guyot ha tenuto una conferenza sugli alberi notevoli.
André Guyot dio una charla sobre árboles notables.
L’événement Conférence arbres remarquables Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-10-04 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme