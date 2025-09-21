Conférence « Archéologie de la musique à Tasciaca : la mission Galatée » Site archéologique des Mazelles Thésée

Conférence « Archéologie de la musique à Tasciaca : la mission Galatée » Site archéologique des Mazelles Thésée dimanche 21 septembre 2025.

Conférence « Archéologie de la musique à Tasciaca : la mission Galatée » Dimanche 21 septembre, 15h00 Site archéologique des Mazelles Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Conférence et projection 3D commentée pour plonger au cœur de la mission GALATÉE 209 et en découvrir les enjeux culturels et scientifiques. Ce sera aussi l’occasion de dévoiler la direction artistique et l’équipe internationale de performeurs réunie par Julian Cuvilliez pour le grand concert 2027 Love of Pan, au centre duquel résonnera pour la première fois la Syrinx de Tasciaca reconstituée.

Site archéologique des Mazelles 5 Rue Romaine, 41140 Thésée Thésée 41140 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 71 40 20 https://www.museescentre.com/lesmuseesenregion http://www.tasciaca.com Le site archéologique départemental des Mazelles se dresse au bord de l’ancienne voie romaine Tours-Bourges, et était visible depuis le Cher alors navigable. Constitué de trois corps de bâtiments entourés d’une enceinte, cet ensemble monumental possède notamment une salle rectangulaire de 40m de long, dont les murs sont conservés sur 5 à 7m de haut ! Cela en fait le plus haut monument antique de la région Centre-Val-de-Loire, où peu de vestiges en élévation de cette époque sont conservés. Mais à quoi servait-il ? Station routière, halle marchande, entrepôt, établissement agricole, bâtiment administratif ou judiciaire ? Ses fonctions étaient sans doute plurielles, et l’archéologie n’a pas fini de lui faire révéler ses secrets ! Classé monument historique depuis 1840, il constitue un témoin unique de l’histoire du territoire. accès direct, parking

Conférence et projection 3D commentée pour plonger au cœur de la mission GALATÉE 209 et en découvrir les enjeux culturels et scientifiques. Ce sera aussi l’occasion de dévoiler la direction et de par…

DR