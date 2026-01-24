Conférence Archéologie des peuplements en Asie orientale durant le pléistocène supérieur Musée National de Préhistoire Les Eyzies

Conférence Archéologie des peuplements en Asie orientale durant le pléistocène supérieur

Musée National de Préhistoire 2 Rue du Moyen Age Les Eyzies Dordogne

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

17h. Bilan des recherches sur le peuplement paléolithique de l’Asie centrale et oriental. Discussion sur les résultats et implications sur notre connaissance de la préhistoire. Sur réservation. Gratuit

Relativement méconnue durant le XXe siècle, la préhistoire des peuplements entre l’Altaï sibérien et la mer de Chine fait aujourd’hui l’objet d’intenses recherches archéologiques, multidisciplinaires et internationales. Les développements de nouvelles méthodes d’investigation, telles que l’ADN ancien ou la protéomiques, ont contribué à cet engouement général en conduisant parfois a de spectaculaires découvertes.

Cette présentation a pour but de faire le bilan des recherches actuelles sur le peuplement paléolithique de l’Asie centrale et orientale, d’en discuter les résultats et les implications pour notre connaissance générale de la préhistoire, et d’aborder les perspectives futures pour la recherche dans la région.

English : Conférence Archéologie des peuplements en Asie orientale durant le pléistocène supérieur

17h. Review of research into the Paleolithic settlement of Central and East Asia. Discussion of results and implications for our knowledge of prehistory. By appointment only. Free

