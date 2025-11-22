Conférence – Archéologie du château royal de Senlis Jean Nicot Paris

ArkéoTopia accueille Gilles Bodin pour son ArkéAuLogis mensuelle à la salle Jean Nicot de Paris le 22 novembre 2025 à 14h.

Le château royal de Senlis, plus résidence que forteresse, est peu connu du public et des Senlisiens eux-mêmes. Ses ruines constituent aujourd’hui le cadre d’un parc d’agrément où sa structure reste peu lisible. L’étude documentaire et monumentale permet de visiter et de rassembler les composantes de cet ensemble intimiste élevé à l’abri du rempart gallo-romain, porte fortifiée, tour maîtresse, chapelle, aula, chambre du roi, prisons, caves…

L’intervenant

Docteur en médecine, Gilles Bodin est également président de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis. Auteur d’articles d’histoire locale et d’histoire de l’imprimé et de deux livres sur Senlis : Le château royal de Senlis: du Moyen Âge à nos jours et Senlis derrière ses murs aux éditions Deboti.

Le samedi 22 novembre 2025

de 14h00 à 15h30

gratuit

Réservation conseillée depuis notre formulaire https://forms.gle/y7B3ZC7f42XFsr558

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Jean Nicot 7 rue Jean Nicot 75007 Paris

contact@arkeotopia.org https://www.facebook.com/arkeotopia https://www.facebook.com/arkeotopia