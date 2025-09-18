Conférence – Archéologie du décor MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé

Conférence – Archéologie du décor MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé jeudi 18 septembre 2025.

4€ / 2€

Histoires de savoir – Conférence menée par Julien Boislève de Inrap.

Depuis quelques années, l’attention portée aux vestiges de peintures murales découverts lors de la fouille de sites d’époque romaine, permet de mieux comprendre les décors qui ornaient les bâtiments mais ouvre aussi de multiples perspectives de recherches, notamment sur l’architecture.

Début : 2025-09-18T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-18T21:30:00.000+02:00

https://mjcpace.com/agenda/larcheologie-du-decor/

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine