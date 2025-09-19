Conférence Archéologique – Fouilles du Spernot – Brest Mairie de quartier de Lambézellec Brest

Conférence Archéologique – Fouilles du Spernot – Brest Mairie de quartier de Lambézellec Brest vendredi 19 septembre 2025.

Vendredi, à partir de 18h30.

Salle Pierre Corre – Mairie de quartier de Lambézellec.

Organisation : BMA, Ville de Brest

Dans le cadre des JEP, nous vous invitons à une conférence exceptionnelle à la mairie de quartier de Lambézellec.

Marine Gourmelon, responsable d’opération, viendra présenter les premiers résultats de la fouille du site du Spernot, menée au printemps dernier.

Remonter le temps au Spernot

Mairie de quartier de Lambézellec 25 Rue Robespierre, 29200 Brest Brest 29200 Lambézellec Finistère Bretagne

crédits : Éveha 2025