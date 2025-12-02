Conférence ARCHI Architecture et cinéma la figure de l’architecte dans le 7ème art Place de la gare Royan

Conférence ARCHI Architecture et cinéma la figure de l’architecte dans le 7ème art

Place de la gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

(hors abonnements)

Début : 2025-12-02 18:00:00

fin : 2025-12-02

2025-12-02

Par Antoine Juge, animateur adjoint du patrimoine de Royan

.

Place de la gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 10

English :

By Antoine Juge, Royan’s assistant heritage coordinator

German :

Von Antoine Juge, stellvertretender Animator des Kulturerbes von Royan

Italiano :

Di Antoine Juge, vice coordinatore del patrimonio di Royan

Espanol :

Por Antoine Juge, coordinador adjunto de Patrimonio de Royan

