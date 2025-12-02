Conférence ARCHI Architecture et cinéma la figure de l’architecte dans le 7ème art Place de la gare Royan
Conférence ARCHI Architecture et cinéma la figure de l’architecte dans le 7ème art Place de la gare Royan mardi 2 décembre 2025.
Conférence ARCHI Architecture et cinéma la figure de l’architecte dans le 7ème art
Place de la gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
(hors abonnements)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02 18:00:00
fin : 2025-12-02
Date(s) :
2025-12-02
Par Antoine Juge, animateur adjoint du patrimoine de Royan
.
Place de la gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 10
English :
By Antoine Juge, Royan’s assistant heritage coordinator
German :
Von Antoine Juge, stellvertretender Animator des Kulturerbes von Royan
Italiano :
Di Antoine Juge, vice coordinatore del patrimonio di Royan
Espanol :
Por Antoine Juge, coordinador adjunto de Patrimonio de Royan
L’événement Conférence ARCHI Architecture et cinéma la figure de l’architecte dans le 7ème art Royan a été mis à jour le 2025-10-15 par Mairie de Royan