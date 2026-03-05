Conférence ARCHI Bâtisseurs d’utopies, construire/habiter Salle Jean Gabin Royan
Conférence ARCHI Bâtisseurs d’utopies, construire/habiter Salle Jean Gabin Royan jeudi 9 avril 2026.
Conférence ARCHI Bâtisseurs d’utopies, construire/habiter
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
(hors abonnements)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 18:30:00
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Par Anne Eliayan et Christian Pic, artistes
.
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 37 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
By Anne Eliayan and Christian Pic, artists
L’événement Conférence ARCHI Bâtisseurs d’utopies, construire/habiter Royan a été mis à jour le 2026-03-05 par Mairie de Royan