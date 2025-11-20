Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence ARCHI Guillaume Gillet à Antibes et Juan-Les-Pins, un architecte-urbaniste sur la Côte d’Azur Salle Jean Gabin Royan

Conférence ARCHI Guillaume Gillet à Antibes et Juan-Les-Pins, un architecte-urbaniste sur la Côte d’Azur Salle Jean Gabin Royan jeudi 20 novembre 2025.

Conférence ARCHI Guillaume Gillet à Antibes et Juan-Les-Pins, un architecte-urbaniste sur la Côte d’Azur

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

(hors abonnements)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 18:30:00
fin : 2025-11-20

Date(s) :
2025-11-20

Par Lucas Monsaingeon, docteur en architecture, associé de l’atelier d’architecture Philippe Prost
  .

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 37 06 

English :

By Lucas Monsaingeon, doctor of architecture, associate of the Philippe Prost architectural studio

German :

Von Lucas Monsaingeon, Doktor der Architektur, Partner des Architekturateliers Philippe Prost

Italiano :

Di Lucas Monsaingeon, dottore in architettura, partner dello studio di architettura Philippe Prost

Espanol :

Por Lucas Monsaingeon, doctor en arquitectura, socio del estudio de arquitectura Philippe Prost

L’événement Conférence ARCHI Guillaume Gillet à Antibes et Juan-Les-Pins, un architecte-urbaniste sur la Côte d’Azur Royan a été mis à jour le 2025-09-23 par Mairie de Royan