Conférence ARCHI Guillaume Gillet à Antibes et Juan-Les-Pins, un architecte-urbaniste sur la Côte d’Azur Salle Jean Gabin Royan jeudi 20 novembre 2025.
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
(hors abonnements)
Début : 2025-11-20 18:30:00
fin : 2025-11-20
2025-11-20
Par Lucas Monsaingeon, docteur en architecture, associé de l’atelier d’architecture Philippe Prost
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 37 06
English :
By Lucas Monsaingeon, doctor of architecture, associate of the Philippe Prost architectural studio
German :
Von Lucas Monsaingeon, Doktor der Architektur, Partner des Architekturateliers Philippe Prost
Italiano :
Di Lucas Monsaingeon, dottore in architettura, partner dello studio di architettura Philippe Prost
Espanol :
Por Lucas Monsaingeon, doctor en arquitectura, socio del estudio de arquitectura Philippe Prost
L’événement Conférence ARCHI Guillaume Gillet à Antibes et Juan-Les-Pins, un architecte-urbaniste sur la Côte d’Azur Royan a été mis à jour le 2025-09-23 par Mairie de Royan