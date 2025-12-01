Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence ARCHI La biodiversité de l’estran du Phare de Cordouan Salle Jean Gabin Royan jeudi 11 décembre 2025.

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2025-12-11 18:30:00
fin : 2025-12-11

2025-12-11

Par Jacques Pigeot et Zachary Gaudin du CPIE Marennes-Oléron
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 37 06 

English :

By Jacques Pigeot and Zachary Gaudin of CPIE Marennes-Oléron

German :

Von Jacques Pigeot und Zachary Gaudin vom CPIE Marennes-Oléron

Italiano :

Di Jacques Pigeot e Zachary Gaudin del CPIE di Marennes-Oléron

Espanol :

Por Jacques Pigeot y Zachary Gaudin del CPIE Marennes-Oléron

