Conférence ARCHI La biodiversité de l’estran du Phare de Cordouan Salle Jean Gabin Royan

Conférence ARCHI La biodiversité de l’estran du Phare de Cordouan
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
(hors abonnements)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11 18:30:00
fin : 2025-12-11
Date(s) :
2025-12-11
Par Jacques Pigeot et Zachary Gaudin du CPIE Marennes-Oléron
.
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 37 06
English :
By Jacques Pigeot and Zachary Gaudin of CPIE Marennes-Oléron
German :
Von Jacques Pigeot und Zachary Gaudin vom CPIE Marennes-Oléron
Italiano :
Di Jacques Pigeot e Zachary Gaudin del CPIE di Marennes-Oléron
Espanol :
Por Jacques Pigeot y Zachary Gaudin del CPIE Marennes-Oléron
