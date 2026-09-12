Conférence archi | Les maisons de Mies van der Rohe, de la vieille Europe au nouveau monde Salle Jean Gabin Royan

Informations pratiques

Royan

Conférence archi | Les maisons de Mies van der Rohe, de la vieille Europe au nouveau monde

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.1 – 4.1 – 4.1 EUR

(hors abonnements)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 18:30:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Par Antoine Juge, animateur adjoint du patrimoine de Royan

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Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 37 06

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English :

By Antoine Juge, Royan’s assistant heritage coordinator

L’événement Conférence archi | Les maisons de Mies van der Rohe, de la vieille Europe au nouveau monde Royan a été mis à jour le 2026-09-02 par Mairie de Royan