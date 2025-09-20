Conférence : Architecture au service de la Mémoire (Prost et Faloci) Centre d’histoire, Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette Souchez

Conférence : Architecture au service de la Mémoire (Prost et Faloci) Samedi 20 septembre, 14h00 Centre d’histoire, Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette Pas-de-Calais

gratuit, réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, assistez à une conférence intitulée « l’Architecture au service de la Mémoire » qui invite Pierre-Louis Faloci, architecte du Centre d’Histoire du Mémorial 14-18 et Philippe Prost, architecte de l’Anneau de la mémoire. Tous deux ont été distingués par le Grand Prix National de l’architecture, soit la plus haute récompense française dans ce domaine, en 2018 pour Pierre-Louis Faloci. Ce prix récompense l’ensemble de son œuvre, saluée pour sa cohérence esthétique, son engagement éthique et sa capacité à intégrer l’architecture dans le paysage et la mémoire des lieux.

Philippe Prost a reçu cette même distinction en 2022.Il est reconnu pour sa capacité à dialoguer avec l’histoire à travers l’architecture, en créant des espaces qui honorent la mémoire tout en s’inscrivant dans le présent. Séance de dédicaces et ventes d’ouvrages après la conférence

Centre d'histoire, Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette 62153 Souchez 102 rue Pasteur Souchez 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321748315 https://memorial1418.com/ 3 sites uniques (un centre d'histoire, un anneau de la mémoire et une nécropole national) pour comprendre la Première Guerre Mondiale en Nord-Pas-de-Calais et partir sur les traces de notre histoire pour mieux comprendre le présent. Ces sites sont classés à l'UNESCO.

Ces sites sont classés à l’UNESCO. 102 Rue Pasteur,

62153 Souchez

Accès au parking via le chemin de Lens

Suivez la direction « Notre-dame-de-Lorette » en arrivant à Souchez

Journées européennes du patrimoine 2025

