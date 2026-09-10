Informations pratiques

Nazelles-Négron

Conférence « Architecture et décors de terre cuite » à Nazelles-Négron

9 Bis Rue d’Amboise Nazelles-Négron Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-15 18:00:00

fin : 2027-04-15 20:00:00

Date(s) :

2027-04-15

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines, de septembre à avril ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire.

Conférence « Architecture et décors de terre cuite »

Nazelles-Négron – Salle du conseil de la Communauté de communes du Val d’Amboise

Par Anna Brisson, guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

Laissez-vous conter l’histoire de la terre cuite… de l’architecture au décor, de la brique à la tuile en passant par la terre cuite vernissée colorée. Elle n’aura plus de secret pour vous !

Gratuit – Une conférence accueillie par la Maison de l’Habitat et offerte par la Communauté de Communes du Val d’Amboise, partenaires du Pays d’art et d’histoire Loire Touraine. .

9 Bis Rue d’Amboise Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d’art et d’histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities from September to April! You’re in the Pays d’art et d’histoire.

L’événement Conférence « Architecture et décors de terre cuite » à Nazelles-Négron Nazelles-Négron a été mis à jour le 2026-09-10 par ADT 37