Conférence « Architecture et décors de terre cuite » à Nazelles-Négron Nazelles-Négron
jeudi 15 avril 2027 · Nazelles-Négron
Informations pratiques
Nazelles-Négron
Conférence « Architecture et décors de terre cuite » à Nazelles-Négron
9 Bis Rue d’Amboise Nazelles-Négron Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-15 18:00:00
fin : 2027-04-15 20:00:00
Date(s) :
2027-04-15
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines, de septembre à avril ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire.
Conférence « Architecture et décors de terre cuite »
Nazelles-Négron – Salle du conseil de la Communauté de communes du Val d’Amboise
Par Anna Brisson, guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire Loire Touraine
Laissez-vous conter l’histoire de la terre cuite… de l’architecture au décor, de la brique à la tuile en passant par la terre cuite vernissée colorée. Elle n’aura plus de secret pour vous !
Gratuit – Une conférence accueillie par la Maison de l’Habitat et offerte par la Communauté de Communes du Val d’Amboise, partenaires du Pays d’art et d’histoire Loire Touraine. .
9 Bis Rue d’Amboise Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Pays d’art et d’histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities from September to April! You’re in the Pays d’art et d’histoire.
L’événement Conférence « Architecture et décors de terre cuite » à Nazelles-Négron Nazelles-Négron a été mis à jour le 2026-09-10 par ADT 37
À voir aussi à Nazelles-Négron (Indre-et-Loire)
- Visite libre de l’église, Église paroissiale Saint-Pierre de Nazelles, Nazelles-Négron 19 septembre 2026
- JEP – Escape Game « le secret du manuscrit disparu » Nazelles-Négron 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine 2026 : Marche pour le handicap à Nazelles-Négron Nazelles-Négron 20 septembre 2026
- Marche pour le handicap Nazelles-Négron 20 septembre 2026
- Portes ouvertes de la maison de l’habitat du Val d’Amboise : Balade urbaine « Patrimoine et rénovation » dans le quartier du Bout-des-Ponts à Amboise Nazelles-Négron 26 septembre 2026