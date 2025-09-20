Conférence Architecture et patrimoine du sport 6 Square du Grand Saconnex Carantec

Conférence Architecture et patrimoine du sport 6 Square du Grand Saconnex Carantec samedi 20 septembre 2025.

Conférence Architecture et patrimoine du sport

6 Square du Grand Saconnex 11 Rue Duquesne Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 15:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Architecture et patrimoine du sport

Les équipements sportifs entrent progressivement dans le champ du patrimoine.

Hippodromes, stades, piscines et gymnases répondent à des modèles spatiaux formés durant l’Antiquité et au cours du XIXe siècle. Le réseau des équipements se densifie dans la France des années 1960 et 1970 sous l’effet des concours architecturaux avant une intense diversification des pratiques sportives en fin de siècle.

Conférence organisée par la Commune de Carantec et le Pays d’art et d’histoire du Pays de Morlaix et assurée par Loïc Quemener__, Chef de Projet Pays d’art et d’histoire du Pays de Morlaix. .

6 Square du Grand Saconnex 11 Rue Duquesne Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 67 00 30

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence Architecture et patrimoine du sport Carantec a été mis à jour le 2025-08-27 par OT BAIE DE MORLAIX