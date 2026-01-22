Conférence Archives sensibles la légalisation de l’avortement en France par Marine Gilis, historienne Laval

Conférence Archives sensibles la légalisation de l’avortement en France par Marine Gilis, historienne

6 Place des Archives Laval Mayenne

Début : 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-04-25 16:00:00

2026-04-25

Cette conférence propose une immersion dans le travail de collecte de témoignages, un visionnage d’extraits de récits de vie autour des enjeux de la légalisation de l’avortement dans l’ouest de la France et la présentation de quelques documents découverts aux Archives départementales de la Mayenne.

En croisant l’intime et l’histoire, elle met en lumière des expériences de vie et de militantisme et replace les parcours individuels dans l’histoire sociale et politique des droits des femmes.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Événement organisé dans le cadre de l’exposition Les femmes vont voter, octobre 1944 octobre 1945 réalisée par l’Institut d’Histoire du Temps Présent (IHTP) et présentée aux Archives départementales de la Mayenne à Laval du 19 janvier au 25 avril. .

6 Place des Archives Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 10 90 archives@lamayenne.fr

English :

This conference will immerse you in the work of collecting testimonials, showing excerpts from life stories about the issues surrounding the legalization of abortion in western France, and presenting some of the documents discovered in the Mayenne Departmental Archives.

