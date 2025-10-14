Conférence Arès
Conférence Arès mardi 14 octobre 2025.
Conférence
salle du ping pong, domaine des Lugées Arès Gironde
CONFÉRENCE 18h
Migrations et chants des oiseaux d’ici.
Tout public Adhérents gratuit Non adhérents 6 €
Renseignements au 06 08 13 53 70 ou à cultureloisirsares@free.fr.
Lieu domaine des Lugées, village des associations. .
salle du ping pong, domaine des Lugées Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine
