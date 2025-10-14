Conférence Arès

Conférence

Conférence Arès mardi 14 octobre 2025.

Conférence

salle du ping pong, domaine des Lugées Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-14
fin : 2025-10-14

Date(s) :
2025-10-14

CONFÉRENCE 18h
Migrations et chants des oiseaux d’ici.
Tout public Adhérents gratuit Non adhérents 6 €
Renseignements au 06 08 13 53 70 ou à cultureloisirsares@free.fr.
Lieu domaine des Lugées, village des associations.   .

salle du ping pong, domaine des Lugées Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 20 20 

English : Conférence

German : Conférence

Italiano :

Espanol : Conférence

L’événement Conférence Arès a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme d’Arès