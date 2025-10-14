Conférence Arès

salle du ping pong, domaine des Lugées Arès Gironde

CONFÉRENCE 18h

Migrations et chants des oiseaux d’ici.

Tout public Adhérents gratuit Non adhérents 6 €

Renseignements au 06 08 13 53 70 ou à cultureloisirsares@free.fr.

Lieu domaine des Lugées, village des associations. .

salle du ping pong, domaine des Lugées Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 20 20

