Conférence Arès
Conférence Arès mardi 4 novembre 2025.
Conférence
salle du ping pong, domaine des Lugées Arès Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-04
fin : 2025-11-04
Date(s) :
2025-11-04
18h
CONFÉRENCE
L’Auvergne regard croisé et dégustation.
Tout public Gratuit.
Renseignements au 06 08 13 53 70 ou à cultureloisirsares@free.fr.
Lieu domaine des Lugées, village des associations. .
salle du ping pong, domaine des Lugées Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 20 20
English : Conférence
German : Conférence
Italiano :
Espanol : Conférence
