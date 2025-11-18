Conférence « Argentomagus, les Gaulois et l’écriture » Saint-Marcel

Conférence Argentomagus, les Gaulois et l’écriture par Coline Ruiz Darasse, CNRS UMR 5607 Ausonius, Université Bordeaux Montaigne.

Défixio, inscription évoquant un magistrat, marques de propriété, graffites en tous genres le site d’Argentomagus, au nom ouvertement gaulois, a livré à partir du Ier siècle de notre ère un remarquable dossier épigraphique en langue gauloise et en alphabet latin. Comment expliquer l’apparition de l’écriture sur place et la faveur qu’a eu cette pratique auprès des populations locales, en passe de devenir totalement latinisées ? Cette conférence, en s’attachant aux données écrites, visera à replacer le site dans le cadre plus vaste de la Gaule romaine, en soulignant sa singularité. .

Lecture « Argentomagus, the Gauls and writing » by Coline Ruiz Darasse, CNRS UMR 5607 Ausonius, Université Bordeaux Montaigne.

Vortrag « Argentomagus, die Gallier und die Schrift » von Coline Ruiz Darasse, CNRS UMR 5607 Ausonius, Université Bordeaux Montaigne.

Conferenza « Argentomagus, i Galli e la scrittura » di Coline Ruiz Darasse, CNRS UMR 5607 Ausonius, Université Bordeaux Montaigne.

Conferencia « Argentomagus, los galos y la escritura » por Coline Ruiz Darasse, CNRS UMR 5607 Ausonius, Université Bordeaux Montaigne.

