Conférence : Aristide Briand, l’indépendant Patronage Laïque Jules Vallès Paris mardi 14 octobre 2025.

Aristide Briand (1862-1932) a tout connu de la vie politique. Il dirige onze fois le gouvernement de la France, et à vingt-cinq reprises, il en est l’un des ministres, aux postes les plus divers : Instruction publique, Beaux-arts, Cultes, Justice, Intérieur, Affaires étrangères. Un art de gouverner qui fait de lui un orfèvre des majorités parlementaires. Père de la laïcité moderne, chef de guerre, pacificateur de l’Europe naissante : à travers ces trois clefs de lecture, cette conférence sera l’occasion de (re)découvrir cette figure majeur de ce que l’on appelait alors le ‘’Parlement de l’éloquence’’.

Entrée libre sur réservation.

Christophe Bellon | Maître de conférence en histoire contemporaine

Le mardi 14 octobre 2025

de 19h00 à 21h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Patronage Laïque Jules Vallès 72 Av. Félix Faure 75015 Paris

https://www.patronagelaique.eu/event-details/aristide-briand-lindependant +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr