Conférence Arles Les fouilles du Rhône Médiathèque Edmond Rostand Orgon vendredi 14 novembre 2025.
Vendredi 14 novembre 2025 à partir de 18h. Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-14 18:00:00
fin : 2025-11-14
2025-11-14
Conférence Arles Les fouilles du Rhône par Jean Piton, archéologue, pour les adultes à la Médiathèque organisée par le Musée Urgonia et la Médiathèque Edmond Rostand. .
Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 30 51
English :
Arles The Rhone excavations conference.
German :
Vortrag Arles Die Ausgrabungen an der Rhône .
Italiano :
Conferenza Arles Gli scavi del Rodano .
Espanol :
Conferencia Arles Las excavaciones del Ródano .
