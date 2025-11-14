Conférence Arles Les fouilles du Rhône Médiathèque Edmond Rostand Orgon

Conférence Arles Les fouilles du Rhône

Vendredi 14 novembre 2025 à partir de 18h. Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon Bouches-du-Rhône

Conférence Arles Les fouilles du Rhône par Jean Piton, archéologue, pour les adultes à la Médiathèque organisée par le Musée Urgonia et la Médiathèque Edmond Rostand. .

Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 30 51

English :

Arles The Rhone excavations conference.

German :

Vortrag Arles Die Ausgrabungen an der Rhône .

Italiano :

Conferenza Arles Gli scavi del Rodano .

Espanol :

Conferencia Arles Las excavaciones del Ródano .

