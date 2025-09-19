CONFERENCE Arles-sur-Tech
CONFERENCE Arles-sur-Tech vendredi 19 septembre 2025.
CONFERENCE
Carrer Sant Salvador Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19 17:30:00
fin : 2025-09-19 19:00:00
Date(s) :
2025-09-19
CONFÉRENCE par Robert Bosch
« Le mystère de la Sainte Croix »
Vendredi 19 septembre à 17h30 à l’église St- Sauveur
organisé par l’association de Santa Creu et Sauvegarde de St Sauveur.
Entrée libre
.
Carrer Sant Salvador Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 11 99
English :
CONFERENCE by Robert Bosch
« The mystery of the Holy Cross
Friday September 19 at 5.30pm at St Sauveur church
organized by the Association de Santa Creu et Sauvegarde de St Sauveur.
Free admission
German :
KONFERENZ von Robert Bosch
« Das Geheimnis des Heiligen Kreuzes »
Freitag, 19. September um 17.30 Uhr in der Kirche St. Sauveur
organisiert von der Association de Santa Creu et Sauvegarde de St Sauveur.
Freier Eintritt
Italiano :
CONFERENZA di Robert Bosch
« Il mistero della Santa Croce
Venerdì 19 settembre alle 17.30 presso la chiesa di St Sauveur
organizzata dall’Associazione di Santa Creu et Sauvegarde de St Sauveur.
Ingresso libero
Espanol :
CONFERENCIA de Robert Bosch
« El misterio de la Santa Cruz
Viernes 19 de septiembre a las 17.30 h en la iglesia de St Sauveur
organizada por la Association de Santa Creu et Sauvegarde de St Sauveur.
Entrada gratuita
L’événement CONFERENCE Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2025-09-15 par BIT DE ARLES SUR TECH