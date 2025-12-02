Conférence « Arménie une identité à l’épreuve du temps » Centre du Patrimoine Arménien Valence

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Début : 2025-12-02 18:30:00

fin : 2025-12-02 18:30:00

2025-12-02

Bernard Coulie, docteur en philologie et en histoire orientale, est un grand spécialiste de l’Arménie et un fin connaisseur de son passé politique, culturel, religieux. Son intervention reliera la question de l’identité à celle de la mémoire et du temps.

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com

English :

Bernard Coulie, PhD in philology and oriental history, is a leading specialist in Armenia and a connoisseur of its political, cultural and religious past. His talk will link the question of identity to that of memory and time.

German :

Bernard Coulie, Doktor der Philologie und orientalischen Geschichte, ist ein großer Spezialist für Armenien und ein guter Kenner seiner politischen, kulturellen und religiösen Vergangenheit. In seinem Vortrag wird er die Frage der Identität mit der Frage der Erinnerung und der Zeit verbinden.

Italiano :

Bernard Coulie, che ha conseguito un dottorato in filologia e storia orientale, è un importante specialista dell’Armenia e un conoscitore del suo passato politico, culturale e religioso. Il suo intervento collegherà la questione dell’identità a quella della memoria e del tempo.

Espanol :

Bernard Coulie, doctor en filología e historia oriental, es un destacado especialista en Armenia y un gran conocedor de su pasado político, cultural y religioso. Su conferencia vinculará la cuestión de la identidad a la de la memoria y el tiempo.

