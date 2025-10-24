Conférence « Arnaques en ligne : comment les reconnaître et s’en protéger ? » Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

Conférence « Arnaques en ligne : comment les reconnaître et s’en protéger ? » Pôle associatif Désiré Colombe Nantes vendredi 12 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-12 14:15 – 16:00

Gratuit : oui Gratuit, sur inscription Gratuit, sur inscription Senior

Le CCAS de Nantes et la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) vous proposent une conférence interactive sur les « Arnaques en ligne : comment les reconnaître et s’en protéger ? » Café d’accueil à 14h15 En cas de difficultés de déplacement, un accompagnement peut vous être proposé. Merci de le signaler lors de votre inscription.

Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100

07 65 18 23 81