Conférence « Arnaques en ligne : comment les reconnaître et s’en protéger ? » Vendredi 12 décembre, 14h15 Pôle associatif Désiré Colombe Loire-Atlantique

Gratuit, sur inscription

Le CCAS de Nantes et la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) vous proposent une conférence interactive sur les « Arnaques en ligne : comment les reconnaître et s’en protéger ? »

Café d’accueil à 14h15

En cas de difficultés de déplacement, un accompagnement peut vous être proposé. Merci de le signaler lors de votre inscription.

Pôle associatif Désiré Colombe 8 Rue Arsène Leloup, 44100 Nantes

Ville de Nantes