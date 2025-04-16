Conférence Aromathérapie Les huiles essentielles pour notre bien-être Résidence des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie

Conférence Aromathérapie Les huiles essentielles pour notre bien-être

Résidence des Thermes Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Début : 2025-11-12 14:00:00

fin : 2025-11-12 15:00:00

2025-11-12

Organisé par le b’o resort thermal, Valérie Servel et Morgane Leygue-Nicolas au grand salon de la Résidence des Thermes.

Les points abordés lors de cette conférence Comment agit une huile essentielle sur notre corps, L’achat d’une huile essentielle et la conservation, Modes d’emploi des huiles essentielles, Dilution,

Précautions d’emploi, Les huiles essentielles à éviter, Les huiles de base pour le Bien-Être physique et émotionnel. .

Résidence des Thermes Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 82 96 58 75 animation@bo-resort.com

